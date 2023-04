Jessica Ferro è La Lupa al Teatro Ghione

Una data unica per la pièce teatrale “La Lupa - Il Tormento di un amore impossibile”, che vede protagonista l’attrice romana Jessica Ferro, al Teatro Ghione di Roma, il prossimo 6 maggio alle ore 21.00, per la regia di Gianni Scuto, dopo un tutto esaurito in Sicilia, al Teatro Fellini di Catania, con un ottimo successo di pubblico e di critica. Uno spettacolo a valle del centenario della morte dello scrittore e drammaturgo siciliano.

Prodotto da Giuseppe Finocchiaro Management, questa edizione de La Lupa, tratta dalla novella di Giovanni Verga, rivisitata con originalità e con grande coinvolgimento emotivo dallo stesso Finocchiaro è interpretata con grande impatto drammatico e mette in risalto la forte personalità attoriale dell’attrice.

Come lo stesso regista Scuto dichiara nelle note di regia: “L’azione è ridotta a pochi metri di profondità… La scena è cosparsa di stoppie gialle e secche, sopra di esse il cielo si congiunge con un cerchio luminoso che alterna sole e luna, la lupa avanza così in scena sulle tracce imminenti di cose e di uomini.

Così, in questa pace totale di un’aia vissuta da profondi e violenti sentimenti, nel pieno di contenuti di “amore e morte”, proprio come in Fedra invano innamorata del bel Ippolito, la Gna’ Pina e sua figlia Maricchia si lasciano così trasportare da una forza simile alla loro terra arsa dal sole, una terra violenta, con le sue orribili origini di passione, di falsa amicizia, di odio e di sopraffazione veri e propri momenti caotici del ciclo eterno nella lotta tra Eros e Thanatos.

La lupa, proprio come Fedra coinvolta per la sua passione per Ippolito, trasforma il suo amore in follia. Se da un lato questa violenza porta al suicidio di Fedra che col suo sacrificio riscatta la sua vendetta che porterà anche alla morte dell’amato giovane, da parte sua lo sconvolgente e più che passionale trasporto per Nanni Lasca porterà a poco a poco anche per la Gna’ Pina, al trionfo di Thanatos su eros e alla sua, inevitabile morte.

Entrambe vorrebbero sedurre un uomo giovane e prestante. Ma l’esito sarà per entrambe tragico. E così comincia inevitabilmente la nostra tragedia: Al villaggio la chiamavano la lupa perché non era sazia giammai di nulla…”.”



“La Lupa - Il Tormento di un amore impossibile”

Teatro Ghione – Via delle Fornaci 37 Roma

DATA UNICA: Sabato 6 maggio ore 21.00

Per info e prenotazioni: 06 6372294 o info@teatroghione.it

https://www.ticketone.it/eventseries/la-lupa-il-tormento-di-un-amore-impossibile-3360863/

Scenografia: Teatrale Mediterranea

Costumi: Silvia Masci

Foto: Dino Stornello