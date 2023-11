"Jennifer il sogno" a Teatrosophia

Intero: Euro 14,00+5,00 per tessera associativa Ridotto: Euro 11,00+5,00 per tessera associativa

Terzo appuntamento della stagione 2023/2024 di Teatrosophia. In scena Jennifer, il sogno. Uno spettacolo che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi nazionali, che è stato finanche oggetto di tesi di laurea, e che rappresenta un veicolo culturale attraverso cui far passare messaggi importanti, smuovere le coscienze e dare risposta ad ostinati atteggiamenti discriminanti. Protagonista assoluto, Antonello De Rosa che, oltre ad aver magistralmente curato la riscrittura scenica e la regia, ci regala una interpretazione indimenticabile.



Jennifer è un’ombra leggera ed incerta sulla linea sottile che divide il femminile dal maschile, continuamente alla ricerca di sé, della sua sessualità, della sua natura di uomo, della sua verità di donna. È una figura che vive tra il sogno e la realtà, come sospesa, appesa al tenue filo della speranza di poter vivere una passione, aggrappata all’illusione di avere qualcuno che la ami per quella che è: né uomo né donna veramente, ma uomo e donna contemporaneamente. In scena anche Margherita Rago, Caterina Ianni, Simona Avallone e Marianna Avallone. La regia è dello stesso Antonello De Rosa. La Produzione e di ScenaTeatro Management Srl





Domenica h 18:00