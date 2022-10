Jennifer Batten trio in concerto al CrossRoads Live Club di Roma

Jennifer Batten, l’iconica chitarrista newyorkese, famosissima per i tour mondiali al fianco di Michael Jackson e Jeff Beck, torna con la sua band sul palco del CrossRoads Live Club di Roma per un live mozzafiato tra classici del rock e virtuosismo. Serata impreziosita dalla presenza del grande John Macaluso alla batteria (Yngwie Malmsteen, TNT, Riot…) e dallo straordinario Niklas Turmann (Uli Jon Roth).

Fin da piccola si avvicina alla musica ascoltando i Beatles, i quali saranno la sua principale fonte di ispirazione negli anni a venire. Quando la sorella maggiore di Jennifer porta a casa una chitarra lei, per gelosia, decide di imparare a suonare la chitarra. Nel 1979 si diploma al GIT di Hollywood e comincia a collaborare con alcuni artisti come Michael Sembello, Joe Diorio, Steve Trovato e Steve Lynch (Autograph). Da quest'ultimo apprende il tapping, tecnica che diventerà fondamentale nel suo stile. Nel 1986 la svolta: Steve Trovato, suo collega e amico insegnante al GIT, la avvisa che Michael Jackson sta preparando il tour mondiale di Bad, e lei si offre per il provino di chitarrista. Da sola, di fronte ad una videocamera, suona alcuni brani rock, jazz e funky, in più il famoso assolo di Beat It (registrato in studio da Eddie Van Halen). Il provino è superato.



Secondo quanto da lei stessa dichiarato, quando le chiesero se avessero potuto “ritoccare” il suo look, lei rispose: “fate ciò che volete!”. Il risultato finale fu un personaggio dall'aspetto androgino, con un'enorme chioma di capelli biondo platino e vestita di pelle nera.



Nel 1989 inizia a lavorare ad un suo progetto solista, dal titolo Above, Below and Beyond, che vedrà la luce nel 1992, nel periodo in cui lei si trova impegnata con Michael Jackson nel Dangerous World Tour. L'album racchiude un miscuglio di vari generi musicali: rock, metal, jazz, R&B, tribal. Brani principali sono le sue versioni de Il volo del calabrone, del classico jazzistico Giant Steps (John Coltrane) e di Respect di Aretha Franklin. Divenuta ormai famosa come “la chitarrista di Michael Jackson”, nonché ritenuta la controparte al femminile di Steve Vai, comincia a tenere seminari nelle scuole di musica in tutto il mondo. Jennifer viene poi nuovamente reclutata per accompagnare Michael Jackson nel suo HIStory World Tour del 1996. Nel 1997 esce il suo secondo disco, dal titolo Tribal Rage, registrato con il bassista Ricky Wolking e il batterista Glenn Sobel. Il genere è decisamente più sperimentale del precedente: strumenti etnici mescolati con il suono della chitarra, la quale diventa ora un barrito di un elefante ora l'urlo di Tarzan. Sempre nel 1997 inizia la sua collaborazione con Jeff Beck, tuttora attiva, con il quale si troverà a suonare in tour e in studio, registrando il disco Who Else. Le partecipazioni e le collaborazioni di Jennifer non si contano, tra le più importanti citiamo: Superbowl #27 con Michael Jackson nel '93; MTV Europe Music Awards nel 2001 a fianco dei 5ive e una breve apparizione nel film Moonwalker di Michael Jackson.



Ha all'attivo un metodo didattico dal titolo Two Hand Rock, edito dalla REH. È uscito il 10 settembre 2007 in Giappone (in vendita dal 18 aprile 2008 per gli USA e l'Europa) il suo terzo disco solista, dal titolo Whatever, insieme ad un DVD omonimo che raccoglie alcuni contenuti extra e una sezione didattica.