Jeff Lorber Fusion trio in concerto al CrossRoads Live Club

E’ dalla fine degli anni ’70 che il più volte vincitore di Grammy Jeff Lorber – tastierista, compositore, arrangiatore, produttore e talent scout – domina il panorama mondiale della fusion.

Con la Jeff Lorber Fusion, il tastierista è diventato pioniere di quel mix riuscitissimo che mescola il jazz tradizionale con elementi rock, R&B, funk e ritmi africani ed è universalmente riconosciuto come punto di riferimento a livello planetario del genere. Con lui ci troviamo di fronte a un personaggio che ha portato il termine fusion a diventare un vero e proprio movimento musicale tra i più importanti del nostro tempo.



Sul palco altri due mostri sacri: Jimmy Haslip (bassista storico e membro fondatore dei Yellowjackets) e il poliedrico batterista Sonny Emory, (Earth, Wind & Fire, Steely Dan, Bruce Hornsby, the B-52’s).



Jimmy Haslip È conosciuto soprattutto per essere uno dei membri fondatori del gruppo fusion Yellowjackets e per essere stato uno dei primi bassisti ad utilizzare un basso a 5 corde. Bassista mancino, ha inoltre la particolarità di suonare il basso con le corde invertite, cioè con la corda più acuta in alto e la corda più grave in basso.

Oltre agli Yellowjackets, Haslip ha collaborato o collabora con numerosi altri artisti importanti quali: Bruce Hornsby, Rita Coolidge, Gino Vannelli, Kiss, Tommy Bolin, Allan Holdsworth, Marilyn Scott, Chaka Khan, Al Jarreau, Donald Fagen e Anita Baker.

Haslip ha realizzato due album da solista, Arc e Red Heat. È stato inoltre un membro della rock band Blackjack dal 1979 al 1980 insieme a Bruce Kulick, Sandy Gennaro, e Michael Bolton.



Motore ritmico di quella formidabile fuoriserie funk & soul che furono gli Earth, Wind And Fire, il batterista Sonny Emory ha continuato a gravitare intorno alla scena fusion assorbendone fino in fondo l’attitudine alla contaminazione e passando così con la disinvoltura e l’agilità dell’autentico virtuoso dalla corte di Al Jarreau e Stanley Clark a quella di Bette Midler, Boz Scaggs e Michael Jackson. In questo Rock Hard Cachet il suo naturale funambolismo lo porta spesso e volentieri a sposare quelle che una ventina di anni fa furono le tesi di fondo della Black Rock Coalition così come vennero declinate dai vari Living Colour, 24-7 Spyz, Bernie Worrell e Keziah Jones. Pura pirotecnica sonora.