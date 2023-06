Jazz Night a Salotto Morgagni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Concerto Jazz Blues, in programma venerdì con la leggenda Piera Pizzi al canto, Stefano Sabatini al piano, Flavia Ostini al basso e Ermanno Marcangeli alla batteria, una serata imperdibile quella di venerdì 16 al Salotto Morgagni.

La casa del Jazz, in via Giovanni Battista Morgagni, ospita ogni venerdì vari artisti che si cimentano nel far passare delle ore con un sound delicato e armonioso ai presenti.

L'entrata è libera e la consumazione facoltativa, è possibile inoltre cenare, fare un'aperitivo o semplicemente gustarsi un buon calice di vino con dell'ottima musica. Si inizia alle 21.00.