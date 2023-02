Jazz night a Salotto Morgagni con Elisabetta Antonini

Prezzo non disponibile

Venerdì Jazz da Salotto Morgagni. La location del Nomentano si sta imponendo come nuovo ritrovo per gli appassionati della musica jazz dal vivo. Il 3 febbraio appuntamento con una Jazz night nella quale si esibiranno in un quartetto Elisabetta Antonini al canto, Claudio Colasazza al piano, Andrea Avena al basso, Ermanno Marcangeli alla batteria.

La serata inizierà alle 21 e l'ingresso è libero, facciamo sia aperitivo e apericena o cena a base di pizza fritti bruschette.