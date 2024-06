Jazz&Image, l'estate in musica al Parco del Celio

Jazz&Image, la manifestazione musicale nello scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, torna anche nell'estate 2024. La kermesse, a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, andrà in scena dal 21 giugno al 22 settembre 2024.

Tre mesi di programmazione, dopo l’edizione record dello scorso anno, Jazz&Image Live at Colosseo, in questa nuova edizione 2024, rinnova la formula vincente dello scorso anno, ovvero il club festival, in uno scenario unico di fronte al Colosseo e consolida la collaborazione con un altro storico Club della Capitale, il Big Mama nell'anno in cui sia l’Alexanderplatz che il Big Mama festeggiano i 40 anni di attività.

Un festival per tutti, non solo per gli appassionati di jazz, uno spazio aperto, con grande qualità artistica e con musicisti finora mai ascoltati a Roma. Sarà possibile anche cenare, degustando prodotti di alta qualità con vista sul Colosseo. Tutte le domeniche a pranzo il “Jazz Brunch”. Nella fascia pomeridiana e preserale, showcase, presentazioni di libri,reading , apericena. Grandi artisti internazionali e il meglio del jazz italiano, presenti nel cartellone Dayna Stephens che aprirà il Festival, Noa, Frank Gambale, Lorenzo Hengeller, Aimeeè Nuviola, Jeremy Pelt, Toninho Horta, Andy James, Eddie Gomez, Sherman Irby & Darril Green, Frank McComb, Ery Yamamoto, Enrico Pieranunzi, Andrea Satta, cantante dei Tetes de Bois con il suo progetto solista, Rosario Giuliani, Javier Girotto & Aires Tango, che festeggiano trenta anni di musica nel tradizionale concerto di Ferragosto, Roberto Gatto, Francesco Bearzatti, solo per citarne alcuni. La semifinale del prestigioso Premio Lunezia e il Premio New York.

Nella giornata di chiusura del Festival, il 22 settembre alle 12,30, L'Orchestra Jazz Che Vorrei - L'Aquila diretta dal Maestro Pasquale Innarella, composta da ragazzi dagli 8 ai 18 anni, nata nel 2022 e che si basa su un modello educativo che, stimolando la creatività dei giovani musicisti, utilizza la pratica orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi, non solo a valenza artistica, ma anche di integrazione, rispetto dell’altro, superamento delle diseguaglianze e spirito di collaborazione. Per l'alto rilievo socioeducativo riconosciuto, nonché per il valore aggiunto nella lotta alla povertà ed al disagio giovanile, l'Orchestra Jazz Che Vorrei - L'Aquila è stata inserita tra i progetti del dossier di candidatura che ha permesso a L'Aquila di ottenere il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2026. Il progetto è interamente gratuito, grazie all'impegno ed al supporto di Comune dell’Aquila, Conservatorio A. Casella e Associazione Teatro Opera Project ETS.