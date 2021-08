Jazz Do It, The Jazz Russell live al Crash Roma

Ricomincia una nuova stagione musicale firmata Crash Roma all'insegna della musica live, le rassegne musicali più interessanti e gli artisti più talentuosi del panorama romano e non solo. Si riparte con le note del caldo jazz con la rassegna musicale "Jazz Do It!".



Le atmosfere calde e sanguigne dell’improvvisazione si tingono di note dal sapore ancora più internazionale con la nuova rassegna musicale del Crash Roma dedicata al JAZZ e a tutto il mondo della sperimentazione, le contaminazioni soul, blues, r&b e molto altro ancora.



L'appuntamento con The Jazz Russell al Crash Roma è venerdì 10 settembre, apertura locale dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:00. L'ingresso è gratuito, solo su prenotazione, telefonando o scrivendo su WhatsApp al numero 347.9449129.



La sezione ritmica che si fa solista: tornano i Jazz Russell al Crash. Musicisti che hanno lungamente militato nelle più importanti sezioni ritmiche della scena swing e jazz Italiana, i Jazz Russell cercano ora - come uno Spartaco che si ribella... ai solisti! - una voce musicale originale con l'apporto di tutti gli strumenti e senza un frontman in particolare: nessun musicista al centro e tutti centrali contemporaneamente. Con un repertorio scelto di brani originali, standards jazz famosi, brani meno frequentati e tempi insoliti, i Jazz Russell passano da Horace Silver alla canzone Italiana degli anni ’30, dai brani tradizionali di New Orleans ai temi dal sapore sudamericano. Un repertorio volutamente eterogeneo, senza soluzione di continuità, privo di velleità filologiche o desiderio di coerenza: a fare da collante lo spirito giocoso della formazione, all’inseguimento costante della sorpresa, senza regole e senza tregua, proprio come dei Jack Russell impazziti… dei Jazz Russell insomma! Al Crash in formazione ridotta, per un duo dalle atmosfere rilassate e intimiste.

Bio, contatti e discografia su www.jazzrussell.com



Il Crash Vibes & Wines è un wine bar, ristorante e live music club nel cuore del quartiere Trieste di Roma, dove la tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete contattare il Crash Roma al numero 347.9449129 o esplorare i profili social su Facebook (www.facebook.com/crashlocale) e su Instagram (www.instagram.com/crash_roma).

