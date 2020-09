Jazz Do It: D'Alisera-Cordisco live al Crash Roma

E' ricominciata una nuova stagione musicale firmata Crash Roma all'insegna della musica live, le rassegne musicali più interessanti e gli artisti più talentuosi del panorama romano e non solo.

Nuove regole, massimo rispetto di tutte le norme e restrizioni, ma le stesse grandi emozioni della grande musica di qualità.

Si riparte con le note del caldo jazz con la nostra rassegna musicale "Jazz Do It!".

Le atmosfere calde e sanguigne dell’improvvisazione si tingono di note dal sapore ancora più internazionale con la nuova rassegna musicale del Crash Roma dedicata al JAZZ e a tutto il mondo della sperimentazione, le contaminazioni soul, blues, r&b e molto altro ancora.



L'appuntamento con i D'Alisera / Cordisco - Conversation On Standards al Crash Roma è sabato 10 ottobre, apertura locale dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:30. L'ingresso è gratuito, solo su prenotazione, telefonando al numero: 347.9449129. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere una e-mail a info@crashroma.it o musica@crashroma.it.



Fabrizio D’Alisera al sax baritono e Daniele Cordisco alla chitarra si incontrano sul repertorio del songbook americano, terreno ideale per un dialogo musicale nel solco della tradizione jazzistica.

I due musicisti sono entrambi vincitori di borse di studio per il prestigioso Berklee College of music di Boston ed hanno collaborato con musicisti di rilevanza internazionale, come Max Ionata, Pietro Ciancaglini, Buster Williams, Cedar Walton, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Greg Hutchinson, Jerry Weldon e molti altri.

Fabrizio D’Alisera ha inciso tre album da leader: “Mr. Jobhopper” 2012 Alfamusic - “Crossthing”feat. Max Ionata 2013 Alfamusic- “Trisonic” 2019 Filibusta records.

Daniele Cordisco ha pubblicato gli album “This could be the start” Nuccia records, “Only for the moment” per la Tosky records e diversi dischi da sideman.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



