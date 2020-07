Jazz Do It: Cou Cou Swing live al Crash Roma

Il Crash Roma annuncia il grande ritorno delle serate di musica live! Sabato 1 agosto sarà il momento dei Cou Cou Swing! Nuove regole, massimo rispetto di tutte le norme e restrizioni, ma torna sul palco la grande musica di qualità. Si riparte alla grande, sulle note del caldo jazz con la nostra rassegna musicale "Jazz Do It!".



Le atmosfere calde e sanguigne dell’improvvisazione si tingono di note dal sapore ancora più internazionale con la nuova rassegna musicale del Crash Roma dedicata al JAZZ e a tutto il mondo della sperimentazione, le contaminazioni soul, blues, r&b e molto altro ancora.



L'appuntamento con i Cou Cou Swing al Crash Roma è sabato 1 agosto, apertura locale dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:30. L'ingresso è gratuito, solo su prenotazione, telefonando al numero: 347.9449129. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere una e-mail a info@crashroma.it o musica@crashroma.it.



CouCou Swing è un duo manouche che segue la mitologica figura di Django Reinhardt ed il suo Jazz paneuropeo. Composto dai musicisti Mauro Gregori e Saverio Giordano, il duo ripropone in modo originale il virtuosismo chitarristico del grande musicista belga.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete visitare il sito web www.crashroma.it o esplorare i profili social su Facebook (www.facebook.com/crashlocale) e su Instagram (www.instagram.com/crash_roma).