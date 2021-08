Jazz Do It // Alone Together Duo live al Crash Roma

Le atmosfere calde e sanguigne dell’improvvisazione si tingono di note dal sapore ancora più internazionale con la nuova rassegna musicale del Crash Roma dedicata al JAZZ e a tutto il mondo della sperimentazione, le contaminazioni soul, blues, r&b e molto altro ancora.



L'appuntamento con il Duo Alone Together al Crash Roma è sabato 4 settembre, apertura locale dalle ore 18:00, per gustare una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:00. L'entrata è gratuita fino a esaurimento posti. È possibile prenotare il tavolo per la cena telefonando al numero: 347.9449129.



Per ulteriori informazioni si può scrivere una e-mail a info@crashroma.it o contattare il Crash Roma tramite i canali social.



La longeva collaborazione tra il sassofonista Patrizio Destriere ed il contrabbassista Giuseppe Civiletti li ha visti, durante la fase del lockdown, riorganizzare le proprie progettualità per trovare soluzioni artistiche adatte alla nuova realtà creatasi. Da ciò nasce il duo Alone Together dove l'essenza del jazz trova la sua dimensione acustica ideale.

La formazione propone un repertorio di jazz moderno, con incursioni nella musica pop internazionale, ma con uno sguardo rivolto alla tradizione musicale americana.



Patrizio Destriere : Sassofono

Giuseppe Civiletti: contrabbasso



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete esplorare i profili social su Facebook (www.facebook.com/crashlocale) e su Instagram (www.instagram.com/crash_roma).

