Jazz e dj set a Salotto Morgagni

E' in arrivo un nuovo weekend musicale al Salotto Morgagni (in via Morgagni 31).

Sabato 10 marzo in programma il concerto jazz Santi Scarcella 4tet: con Santi Scarcella piano e voce, Fabrizio Montemarano al basso, Gioia Gianbattista al flicorno e Ermanno Marcangeli alla batteria.

Il weekend al Salotto Morgagni prosegue sabato 11 marzo con la serata "100% Aperitrumpet": entrata libera, drink e buffet a 15 euro e il dj set di Vittorio Natale. Appuntamento dalle 19 alle 2 del mattino.