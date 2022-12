Jazz Campus Orchestra alla Casa del Jazz

I piccoli talenti della Jazz Campus Orchestra si esibiscono nel parco della Casa del Jazz per festeggiare il nuovo anno e offrono alla città un nuovo concerto unico e travolgente con le musiche dei Grandi della storia del Jazz. Ospite speciale dell’evento Stefano Di Battista.

L’orchestra continua a collezionare esibizioni in eventi prestigiosi: dopo i festeggiamenti per il Ventennale dell’Auditorium che si sono svolti presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica il 21 aprile 2022, sempre ad aprile, nel saggio di fine anno, l'ensemble ha suonato in occasione del 17° compleanno della Casa del Jazz esibendosi davanti ad un pubblico entusiasta e partecipe. Il 22 maggio,?le giovani leve della musica jazz sono state invitate a partecipare a una lezione incontro con il Maestro Alexander Lonquich alla prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole. Il 5 giugno si sono esibiti nella Cappella Paolina del Quirinale per la rassegna “I Concerti del Quirinale”,?trasmessa in diretta su Radio3. Hanno debuttato il 16 luglio a Umbria Jazz, nella rassegna “For Kids” nei Giardini di Santa Giuliana a Perugia, e hanno poi partecipato al festival franco italiano di jazz e musiche improvvisate “Una Striscia di Terra Feconda” con il concerto “GiocaJouer” che si è svolto presso l’Auditorium Parco della Musica il 18 settembre 2022 e che ha visto come ospite la clarinettista francese Hélène Duret. L’Orchestra si è esibita il 13 novembre 2022, sempre in Auditorium, nell’ambito del “Roma Jazz Festival” in uno spettacolo originale in anteprima assoluta dal titolo “Let’s Save The Planet” con la partecipazione straordinaria dell’attrice Maria Chiara Giannetta.

La?Jazz Campus Orchestra?è un progetto di Fondazione Musica per Roma che nasce nel novembre 2019 con la volontà di sviluppare nei bambini e ragazzi l’interesse nei confronti della musica jazz, della sua storia e del suo linguaggio, in un percorso divertente e appassionante.

Diretta dal Maestro Massimo Nunzi (coadiuvato dai docenti Silvia Manco, Cristiana Polegri, Marco Motta, Alessandro Bintzios), si riunisce tutti i sabati mattina nelle sedi della Fondazione (Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) e lavora al proprio repertorio, pezzo dopo pezzo, tra standard jazz e brani originali.

Capodarte2023 è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e le Istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Associazione Teatro di Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Casa del Cinema, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Romaeuropa, Teatro dell'Opera di Roma e poi ancora Filarmonica Romana, Museo Ebraico di Roma e Nuovo Cinema Aquila.

Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.