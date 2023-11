Japan Days Xmas Edition

Tornano al coperto e per la prima volta all’EUR la consueta Xmas Edition dei Japan days organizzati dal Mercatino Giapponese. Saranno gli spazi dell’Atlantico Live ad ospitare per un week end intero l’evento più pop e colorato della capitale.

Tanto shopping e un programma ricco di attività che offrirà al pubblico un mix unico di tradizione classica giapponese e cultura anime | nerd. L'area Market piu? eclettica della capitale con 100 espositori provenienti da tutta Italia, proporra? una selezione che spazia dal classico del Kimono e del Bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii.



In programma come sempre workshop e laboratori per tutte le eta? sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia giapponese, l’ikebana, la pittura zen, il bonsai, kokedama, kirigami solo per citarne alcuni. Ampio spazio anche a dimostrazioni e spettacoli tradizionali come la cerimonia del te?, i tamburi Taiko, la vestizione del kimono, ma anche esibizioni arti marziali, presentazioni di libri, talk, corsi sul sake e showcase.



Massaggi shiatsu e kobido invece per chi volesse rilassarsi e conoscere queste affascinanti tecniche olistiche. Sarà tanta l'animazione e tante le attivita? di svago pensate per tutte le età e le famiglie tra cui la pesca giapponese, le console di videogame vintage, trucca bimbi, kendama e intrattenimento musicale in stile JPop e Kpop. Inoltre tanti video e foto da scattare nelle nostre photo opportunity, i piccoli gadget a tema distribuiti in omaggio e i vostri desideri da appendere come da tradizione sugli alberi di bambù.



A completare l'esperienza una food area made in Japan che è un vero e proprio percorso sulla cucina del Sol Levante: street food tipico dei matsuri giapponesi, home food, sushi & poke, ramen & onigiri, birre giapponesi, sake? shop con degustazione e Konbini mini market.



“Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone”

Arigatou ! ?????



Ore 10.00 – 19.30

Ingresso € 5 in biglietteria location

Abbonamento 2 giorni € 8 Gratuito fino a 12 anni

Disabili gratuito / accompagnatore €5



Prevendita online con ingresso prioritario disponibile su: www.mercatinogiapponese.