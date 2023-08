Japan days Opening all'Ippodromo Capannelle

Torna con un grande opening l’evento dedicato alle atmosfere tipiche del Sol Levante. Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd, l’unico vero appuntamento mensile per tutti gli appassionati della cultura giapponese.



Gli ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a spettacoli della tradizione, workshop, intrattenimento, una fantastica zona food a tema e all’Area Market piu? colorata ed eclettica della capitale. Tanto shopping, unico e fuori dagli schemi e tante saranno anche le diverse attivita? che andranno a completare un’esperienza che vi trasportera? in un contesto inaspettato e dal sapore internazionale.



Centoventi gli espositori provenienti da tutta Italia. L'area proporra? una selezione che spazia dal classico del Kimono e del Bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii.



Spettacoli – Esibizioni – Presentazioni – Dimostrazioni di Arti Marziali. Un palco che ospitera? spettacoli tradizionali come la cerimonia del te?, i tamburi Taiko, la vestizione del kimono, concerti Jpop ma anche esibizioni arti marziali, presentazioni di libri, talk e degustazioni.



Spazio bimbi – Arcade game corner- Maid Cafè

tante le attivita? pensate per i piu? piccoli tra cui la pesca giapponese, le console di videogame vintage, trucca bimbi la libreria specializzata della casa editrice Osborne e un maid corner per l’intrattenimento in puro stile JPop



Food area made in Japan

un vero e proprio percorso sulla cucina del Sol Levante: street food tipico dei matsuri giapponesi, home food, sushi & poke, ramen & onigiri, birre giapponesi, sake? shop con degustazione e Konbini mini market.



Spazio Wellness

postazioni dedicate ai trattamenti Shiatsu, massaggi facciali Kobido e riflessologia plantare



