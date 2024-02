Japan Days Opening

Tornano il 9 e il 10 marzo i Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese negli spazi dell’Atlantico Live a Roma EUR che ospiteranno per un week end intero l’evento più pop e colorato della capitale.

Sarà come sempre una grande festa, piena di allegria che vi farà vivere un’esperienza unica, sospesa tra la cultura anime/nerd e la tradizione più classica del Giappone.

Presente come di consueto l’area Market piu? eclettica della capitale con 100 espositori provenienti da tutta Italia, proporra? una selezione che spazia dal classico del Kimono e del Bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii, molti saranno i laboratori e workshop per tutte le eta? sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia, l’ikebana,



Programma ricchissimo sul palco con spettacoli della tradizione tra cui un super gruppo di tamburi Taiko direttamente dal Giappone, la vestizione del kimono, esibizioni di arti marziali, teatro Kyogen, showcase sull'ikebana e il sumi-e ma anche talk e presentazioni con ospiti speciali tra cui l'incontro con Mosè Singh, direttore del doppiaggio di City Hunter The Movie: Angel Dust e Andrea Dentuto, illustratore e mangaka noto in Giappone per aver realizzato i fumetti originali di Lupin III per la Futabasha.



Tante saranno anche le attivita? di svago pensate per tutte le età tra cui la pesca giapponese, le console di videogame vintage, trucca bimbi, tornei di giochi da tavola e intrattenimento in stile JPop e Kpop con showcase e random dance.

A completare l'esperienza una food area made in Japan che è un vero e proprio percorso sulla cucina del Sol Levante: street food tipico dei matsuri giapponesi, home food, poke, ramen & onigiri, birre giapponesi, sake? shop con degustazione e Konbini mini market.