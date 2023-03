Japan Days Opening 2023

Tornano i JAPAN DAYS organizzati dal Mercatino Giapponese e lo fanno con una grande festa sul mondo del Giappone che profuma già di primavera e dei primi sakura in fiore.

Un format vincente e collaudato che per un week end intero darà la possibilità al pubblico di perdersi tra le atmosfere, i suoni e i colori del Sol Levante.



Gli splendidi e ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice all’Area Market più colorata ed eclettica della capitale che con più di 130 espositori provenienti da tutta Italia è il vero e proprio cuore pulsante di una manifestazione che dal 2007 porta con passione un piccolo angolo di Giappone nella capitale d’Italia.

Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd, l’unico vero appuntamento mensile dedicato completamente al made in Japan.



Saranno come sempre molte le attivita? culturali che andranno a comporre un programma con focus sui diversi aspetti della cultura giapponese:



Laboratori e workshop sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia, l’ikebana o la pittura ma anche presentazioni e talk su pubblicazioni che hanno come tema centrale il Giappone.

Ampio spazio agli spettacoli tradizionali con suggestive esibizioni come quelle dei tamburi Taiko, l’Ikebana e la vestizione del kimono mentre per i più giovani esibizioni di JPop e tante attività a tema cosplay.

Inoltre esibizioni di arti marziali con postazioni divulgative e dimostrative delle discipline e massaggi shiatsu. Un’area con console di videogame anni 80/90 ad accesso gratuito e tantissime attività per i più piccoli andranno a completare la zona pensata all’intrattenimento per tutti i gusti ed età.



Per finire la parte dedicata al food & drink è un vero e proprio percorso sulla cucina del Sol Levante: street food tipico dei matsuri giapponesi, home food, sushi & poke, ramen & onigiri, birre giapponesi e sakè shop con possibilità di degustazioni e corsi, caffetteria con dolci e bevande tipiche e il konbini l’alimentari giapponese per fare incetta di cibo e bevende confezionate di solito introvabili.



JAPAN DAYS è un evento inclusivo e gratuito, messo a disposizione dei cittadini che avranno la possibilità di potersi confrontare con una cultura diversa, nel contesto suggestivo dello storico ippodromo comunale





“Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone”





Tutto il programma e le info utili www.mercatinogiapponese.it