Japan days, il mercatino giapponese a Roma

Primo grande appuntamento stagionale per i Japan Days del Mercatino giapponese, un week end che sarà una vera e propria kermesse a 360 gradi sul mondo del Giappone . La ormai consolidata mostra mercato con oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, proporrà una selezione che spazierà dal classico del Kimono e del Bonsai al pop colorato e hype della cultura nerd, kawaii e del comic & game.



Tante le attività le proposte tra cui i numerosi workshop aperti a tutti, uno strumento utile per avvicinarsi senza impegno alle arti nipponiche dell'Origami, Ikebana, calligrafia e pittura e molto altro ancora. Molte anche le esibizioni e gli spettacoli tra cui il Concerto di Tamburi Giapponesi TAIKO, la vestizione del Kimono e il teatro Kyogen. Ci saranno anche dimostrazioni di arti marziali e una zona dedicata wellness, mentre per le famiglie e per i più piccoli saranno tante le attività di intrattenimento tra cui una retrogame area, laboratori e playground per i più piccini.



La zona Food & Drink è un vero e proprio percorso sulla cucina del Sol Levante e una vetrina per dar spazio alle nuove tendenze nell'ambito. Street food tipico dei matsuri giapponesi, home food , sushi & poke , ramen & onigiri, birre giapponesi e sakè shop con possibilità di degustazioni e corsi. Ci saranno inoltre tipici stand di cibo e snacks confezionato tutto rigorosamente made in japan.



Gli splendidi e ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante. Il Japan days è un evento inclusivo e gratuito, messo a disposizione dei cittadini che avranno la possibilità di potersi confrontare con una cultura diversa, nel contesto suggestivo dello storico ippodromo comunale.





