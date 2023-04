Japan Days Spring Edition

Tornano i Japan Days all’Ippodromo Capannelle con un’edizione di primavera ricca come sempre di colore e tantissimo hype. Sarà un weekend con un programma denso di appuntamenti per tutti gli appassionati del Sol Levante, dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd per un'esperienza unica e immersiva sulla culturale giapponese.



L’Area Market più eclettica della capitale cresce ancora con una nuova area espositiva e un totale di 130 espositori super selezionati e provenienti da tutta Italia con una selezione sempre più completa e di qualità a tema Giappone in tutte le sue molteplici declinazioni. Tanto shopping quindi, diverso e fuori dagli schemi, si spazia dall'artigianato tipico, alle illustrazioni e stampe tradizionali, il design d'ispirazione, tanto green con kokedama e bonsai, Kimono e kokeshi vintage, kawaii, nerd e una proposta comics & game degna delle migliori fiere del fumetto.



A completare l’esperienza come sempre saranno tante le attività collaterali in programma : Corsi e Laboratori, Spettacoli della tradizione, Arti Marziali, Area Kids e Game, animazione Maid e una grande e curatissima zona Food & Drinks con il meglio della proposta giapponese tipica dei MATSURI giapponesi con street food, sushi, poke, sake e birre nipponiche.



Tutto questo senza biglietto di ingresso che sarà come sempre all’Ippodromo Capannelle a offerta libera e che permetterà oltre a partecipare alla manifestazione, di visitare gli splendidi spazi storici dell'Ippodromo comunale

e di vivere da vicino l'atmosfere delle corse di ippica che si terranno come sempre regolarmente durante il week end.





Tutte le informazioni e il programma completo consultabili su www.mercatinogiapponese.it