Janis Siegel & Yaron Gershovsky Duo al Parco del Celio

Jazz&Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, martedì 23 luglio, Janis Siegel & Yaron Gershovsky Duo.

Negli ultimi quattro decenni e mezzo, la voce di Janis Siegel, nove volte vincitrice e diciassette volte nominata ai Grammy Awards, è stata una forza innegabile nel variegato catalogo musicale di The Manhattan Transfer. Oltre alla sua carriera come membro fondatore di questa istituzione musicale, Siegel ha anche sostenuto una carriera da solista che ha generato più di una mezza dozzina di album solisti finemente realizzati e numerosi progetti di collaborazione, accumulato una vasta base di fan internazionale e raccolto costantemente elogi dalla critica.

Nel corso degli anni, la voce inconfondibile di Janis è diventata uno dei marchi più riconoscibili di The Manhattan Transfer. Ha cantato come protagonista in alcuni dei più grandi successi dei Transfer, come "Operator", "Chanson D'Amour", "Twilight Zone", "Birdland", "The Boy from N.Y.C.", "Spice of Life", "Ray's Rockhouse, "The Shaker Song" e "Mystery" e ha co-scritto e cantato come protagonista il brano vincitore del Grammy "Sassy". Si è anche guadagnata la reputazione di arrangiatrice vocale scrivendo cinque classifiche per l'acclamato capolavoro del gruppo, Vocalese, e sette classifiche per l'album Brasil, vincitore del Grammy, e vincendo lei stessa un Grammy nel 1980 per il suo arrangiamento di "Birdland".

Il suo decimo CD da solista, pubblicato su Palmetto Records, si intitola Night Songs, e le sue due collaborazioni soliste più recenti sono Honey & Air, un'avventura vocale brasiliana/jazz con il suo gruppo Requinte Trio, insieme alla percussionista/cantante Nanny Assis e al pianista John di Martino, e Some Other Time, un omaggio a Leonard Bernstein con il trombonista/cantante Nils Landgren con arrangiamenti di Vince Mendoza.

Il progetto è promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.