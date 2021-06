James Senese in concerto all’Auditorium Parco della Musica

La proiezione del documentario “James” alle Giornate Degli Autori del Festival del Cinema di Venezia è stata un successo di pubblico e di critica. In attesa della sua uscita nelle sale, James Senese torna a suonare all’Auditorium Parco della Musica. Vedere James Senese è un’esperienza dalla quale non si esce indenni; la forza, la passione sprigionata dalla sua musica è un rito che si celebra ogni volta, con un pubblico che è intergenerazionale.

Figlio di una ragazza napoletana e di un soldato afroamericano, cresciuto nel dopoguerra ai confini della città di Napoli, che da campagna ha visto trasformarsi in periferia, James Senese è stato a lungo alla ricerca di un’identità, riversando i suoi conflitti nella musica. Le sue esperienze artistiche hanno attraversato mezzo secolo di musica e cultura italiana; dagli Showmen a Napoli Centrale, al sodalizio artistico e umano con Pino Daniele, Senese ha sempre cercato la “sua” strada per esprimere sentimenti e inquietudini, senza mai tirarsi indietro.

I biglietti già acquistati per le date del 23 gennaio 2021 e 15 maggio 2021 resteranno validi per la nuova data. Qualora si fosse impossibilitati a partecipare al concerto nella nuova data, si potrà richiedere un voucher di valore pari al prezzo del biglietto, valido per 18 mesi a partire dalla data di emissione. Il voucher deve essere richiesto entro e non oltre il 22 maggio 2021, data oltre la quale il biglietto in possesso si riterrà valido per l’ingresso, seguendo le modalità riportate sul sito.

