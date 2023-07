Jacob Collie a Roma Summer Fest 2023

A distanza di pochi mesi dall’acclamato concerto sold out nella Sala Sinopoli, Jacob Collier, il cantautore britannico considerato tra i musicisti più innovativi della Generazione Z, torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023, il prossimo 24 luglio.

Definito da Chris Martin dei Coldplay come l’artista «più talentuoso di chiunque di noi abbia mai sognato di essere: è come avere a che fare con Mozart o Prince o qualcuno di simile», Jacob Collier ha già vinto 5 Grammy Awards.

La storia di Jacob Collier inizia nel 2012 quando i suoi video su YouTube lo pongono all’attenzione non solo del pubblico, ma anche di musicisti leggendari come Herbie Hancock e Quincy Jones.L’album di debutto di Collier, “In My Room” è stato realizzato interamente nella sua camera di casa ed ha vinto due Grammy. Il successo ottenuto lo ha portato a importanti collaborazioni musicali e ad avere tra i suoi fan artisti del calibro di Coldplay, Ty Dolla $ign, Tori Kelly, Snarky Puppy, Daniel Caesar, T-Pain e SZA (solo per citarne alcuni).