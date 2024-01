Jack e il fagiolo magico a Centrale Preneste

Il prossimo appuntamento della rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) è domenica 4 febbraio alle 16.30: la Compagnia Fratelli di Taglia in arrivo da Riccione porta in scena “Jack e il fagiolo magico” uno spettacolo d’attore con uso di maschere e ombre liberamente tratto da “Jack e il fagiolo magico” di J. Jacobs. In scena ci sono Daniele Dainelli e Patrizia Signorini, la regia è di Marina Signorini e Giovanni Ferma.

Un carosello di parole volano tra cielo e terra, sembrano lucine che ora si accendono e ora si spengono e si rincorrono nello spazio scenico, come in un puzzle si sistemano una accanto all’altra, piano piano prendono forma e danno vita alla nostra storia. Jack è un bambino un po’ distratto, un po’ furbo ma anche un po’ sciocco, abita in una casa di campagna con la mamma, non ha il padre e il loro unico sostentamento è il latte della mucca Bianchina. Jack vuole tanto bene a Bianchina e tutte le mattine la va a mungere: ma un bel giorno l’amata mucca smette di dare latte, è vecchia. La madre allora manda Jack al mercato per venderla, ma il bambino le è molto affezionato e non vorrebbe proprio. Così inizia la sua avventura: un vecchio stravagante, seduto sul ciglio della strada, lo distrae con degli indovinelli e lo convince a barattare la mucca con cinque fagioli magici. Jack tutto contento torna a casa: la madre si arrabbia, gli dà dello sciocco, lo manda a letto senza cena e getta i fagioli dalla finestra. Ma i fagioli sono veramente magici e nella notte iniziano a crescere. Spinto dalla curiosità e dalla fame Jack si arrampica sulla pianta e quando arriva sopra le nuvole vede un castello. È la casa dell’Orco e dell’Orchessa ed è piena di tesori. L'urgenza della fame spinge il bambino a cercare la soluzione in un altro mondo, a superare prove, vincere la paura dell'Orco e alla fine la sua audacia viene ricompensata generosamente. E così riconquista la fiducia della madre, grazie a Jack non soffriranno più la fame.

Adatto dai 3 agli 8 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.