Ivano Icardi Trio in concerto

Il trio di Ivano Icardi in un nuovo concerto strumentale raffinato ed unico. Un’accurata selezione dei brani più coinvolgenti ed emozionanti di uno dei chitarristi più apprezzati del nostro paese, rivisitati in una nuova chiave di lettura con sonorità che spaziano dal jazz al blues.



In questo concerto Icardi si esibirà in brani iconici come “Cap & Hat”, “To you” o “A Prayer”, grandi rivisitazioni come “Human Nature”, “Time after Time” e, in anteprima, in alcuni inediti che saranno pubblicati sul suo prossimo album.



Sul palco insieme a lui ci saranno due musicisti straordinari: Lele Melotti alla batteria e Andrea Torresani al basso.

Lele Melotti, che non ha certo bisogno di presentazioni è una colonna portante della musica italiana, noto per le numerose collaborazioni con nomi quali Vasco Rossi, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni e moltissimi altri.

Andrea Torresani talentuoso e poliedrico bassista che ha affiancato Vasco Rossi nei suoi ultimi tour e lavorato, tra i tanti, con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Franco Battiato e Adriano Celentano.

Un concerto emozionante e imperdibile!



Ivano Icardi | Chitarra

Lele Melotti | Batteria

Andrea Torresani | Basso





Gallery



Dalle ore 21.30 live music