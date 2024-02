"Itinerari, viaggio tra natura, arte e cultura" a Spazio Sferocromia

Ancora una domenica ricca di appuntamenti con la rassegna “ITINERARI viaggio tra natura, arte e cultura”, diretta e ideata Laura Nardi e Sonia Barbadoro e ospitata nello Spazio Sferocromia (Via Ippolito Pindemonte, 30B) a Monteverde. Per informazioni si può scrivere alla mail causa.ac.it@gmail.com o telefonare al numero 3881557130. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Domenica 25 febbraio si inizia alle 11:00 con lo spettacolo per bambini “Se il nonno diventa un gatto…” raccontami una storia, scritto e diretto da Elisa Bongiovanni e Giada Parlanti, con Elisa Bongiovanni. Se potessimo dare un nome alla nostra epoca, la definiremmo “sotto l'egemonia della chiusura”: abbiamo perso la capacità di fare capriole, di vedere il mondo sottosopra e ci siamo disabituati all’uso della fantasia. Da questa riflessione nasce lo spettacolo che, prendendo le mosse da “La grammatica della fantasia” di Gianni Rodari, ci spiega come far ripartire questo meccanismo nei bambini. Bambine e bambini, dai 5 anni in su, saranno condotti nella costruzione di una fiaba.

Si prosegue alle 16.00 con la visita guidata “Il lavoro dell’artista… come nasce un’opera”, presentazione delle opere del pittore e scultore Umberto Ippoliti e di nuovi artisti emergenti. L'artista conduce il pubblico di tutte le età alla scoperta delle sue opere svelando i meccanismi della loro creazione. Presenta, inoltre, le opere di artisti emergenti che di volta in volta sono ospiti dell’atelier. Un’occasione unica per permettere al grande pubblico di avvicinare i nuovi talenti dell’arte contemporanea. Alle 17.30 c’è l'incontro letterario a cura di Federico Raponi “Prendi due paghi tre” una presa di coscienza e un incitamento al risparmio. Prima presentazione pubblica del libro di Enrico Mattioli, alla presenza di Marcello Baraghini, storico editore di Stampa Alternativa (ora Strade Bianche). L’autore racconta e svela cosa c’è dietro la facciata smagliante e festosa del supermercato. Una necessaria incitazione al consumo responsabile e alla resistenza a oltranza.

La giornata si chiude alle 19.00 con “Voci e suoni – Poesie d’amore e collera”, un recital di musica e poesia con Susanna Stivali Voce & Electronics, Alessandro Gwis Tastiere & Electronics e Laura Nardi voce recitante. Tra lettura, rappresentazione e concerto parlano le voci di alcuni tra i più grandi poeti europei: Alda Merini, Antonio Salinas, Marina Cvetaeva, Patrizia Cavalli, Erich Fried, Kostantinos Kavafis, Wislawa Szimborska. La poesia è in grado di dare risposte ai grandi temi universali, quali amore, collera, ansia, illusione, speranza e paura e costituisce un potente viatico verso la conoscenza dell’intima natura degli esseri umani.

La rassegna “Itinerari viaggio tra natura, arte e cultura” prosegue fino al 21 aprile. Il programma completo al link: https://www.teatrocausa.org/post/itinerari-viaggio-tra-arte-natura-e-cultura

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: causa.ac.it@gmail.com – 3881557130 Prenotazione consigliata per i laboratori e per gli spettacoli per bambini.