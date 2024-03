"Itinerari viaggio tra natura, arte e cultura" a Spazio Sferocromia Monteverde

Il 10 marzo, una nuova domenica ricca di appuntamenti con la rassegna “ITINERARI viaggio tra natura, arte e cultura”, diretta e ideata Laura Nardi e Sonia Barbadoro e ospitata nello Spazio Sferocromia (Via Ippolito Pindemonte, 30B) a Monteverde. Per informazioni si può scrivere alla mail causa.ac.it@gmail.com o telefonare al numero 3881557130. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Domenica 10 marzo si inizia alle 11:00 con “La principessa Cincillà e la torta di compleanno”, narrazione animata con butai e sagome di Alessandro Portelli, da un'idea di Sabina de Tommasi, con la regia di Elisabetta Gustini, con Chiara Lombardo e le illustrazioni di Paola Franco. Dall’ultimo libro di Alessandro Portelli “La Principessa Cincillà e altre fiabe di famiglia " una fiaba messa in scena utilizzando le tecniche del teatro di figura e la lettura ad alta voce e rivisitando insieme l’antica arte giapponese del kamishibai, forma di narrazione in carta contraddistinta da un narratore e dal suo teatrino/butai. Un piccolo divertente spettacolo, davvero per grandi e piccini, da 3 a 99 anni! Si prosegue alle 16.00 con la visita guidata “Il lavoro dell’artista… come nasce un’opera”, presentazione delle opere del pittore e scultore Umberto Ippoliti e di nuovi artisti. Ospite di oggi Flavia Mitolo pittrice e scultrice: la sua ricerca si concentra sull’energia invisibile e infinita, su ciò che percepiamo ma non vediamo, su ciò che avvertiamo attraverso l’istinto.

Alle 17.30 c’è l'incontro letterario a cura di Federico Raponi “Processo alla resistenza” l'eredità della guerra partigiana nella Repubblica, un saggio di Michela Ponzani. Cosa accadde ai partigiani dopo l'aprile 1945? Come vissero realmente gli anni del dopoguerra e della rinascita del Paese coloro che la Repubblica avrebbe celebrato come i nuovi eroi della patria, martiri del secondo Risorgimento nazionale? La giornata si chiude alle 19.00 con lo spettacolo “Per chi suona il campanile” con Sonia Barbadoro, Giorgio Lupano e Laura Nardi. L'occhio caustico, il linguaggio asciutto e pungente, la sintassi scarna e ricercata al tempo stesso, rendono Achille Campanile uno dei massimi esponenti dell'umorismo colto, del divertimento intelligente. Non ci stancheremmo mai di leggere o ascoltare i suoi scritti, le sue battute o i suoi aforismi, che tanto hanno influenzato generazioni di umoristi a venire: in tanti oggi sono debitori a Campanile di un certo modo, arguto e ironico, di leggere la realtà con i suoi (falsi) splendori e le sue (umanissime) miserie. E perciò non chiederti per chi suoni il Campanile, suona per te.

La rassegna “ITINERARI viaggio tra natura, arte e cultura” prosegue fino al 21 aprile. Il programma completo al link: https://www.teatrocausa.org/post/itinerari-viaggio-tra-arte-natura-e-cultura. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: causa.ac.it@gmail.com – 3881557130 Prenotazione consigliata per i laboratori e per gli spettacoli per bambini.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione Zètema Progetto Cultura.