"Italiani brava gente": sei italiani e la voglia di ricominciare a vivere nella New York degli anni ’50

Sei italiani e la loro voglia di ricominciare a vivere nella New York degli anni ’50. Ci sono giorni che non si dimenticano. In una America di emozioni, i nostri protagonisti cercano di restare in piedi mentre le foglie di Central Park cominciano a cadere. “Italiani Brava Gente” racconta così il fenomeno migratorio italiano e, anche attraverso l’ironia, racconta l’essenza dei sentimenti nostrani. Un omaggio ad Arthur Miller e ad Eduardo De Filippo.



Venerdì 8, sabato 9 aprile ore 21 e domenica 10 aprile ore 18 al Teatro Tor Bella Monaca

ITALIANI BRAVA GENTE



Un viaggio tra l’Italia e New York in teatro

di Enrico Maria Falconi

con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Enrico Maria Falconi e Federica Corda

luci Luca Bertolo

fonica Luca De Crescenzo

scene Luca Garramone e Patrizio De Paolis

aiuto regia e costumi Simone Luciani

assistente alla regia Filippo Granati

fotografie Enrico Paravani



Officina dell’arte e Blue in the face