Italia Vogna meets Med Trio all'Alexanderplatz

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, mercoledi 13 aprile, Italia Vogna meet MED Trio, con Italia Vogna, voce, Eddy Palermo, chitarra, Daniele Basirico, contrabbasso e Mauro Salvatore, batteria.

Durante il concerto, presenterà, brani jazz Brasil accanto a brani del suo disco .Italia Vogna, eclettica artista di origine napoletana, il cui talento spazia dalla pittura alla musica, interprete dalla grande sensibilità, decisamente abile nel lanciare un progetto musicale esclusivo “As cores da minha alma” (I colori della mia anima). L’idea originale, mai realizzata da altri, nasce proprio dalla duplice “anima” dell’artista, napoletana di padre e brasiliana di madre.

Il progetto da lei cantato in portoghese e gli arrangiamenti in chiave Bossa racchiudono la magia della cultura napoletana e brasiliana, una vera e propria fusione che dà vita ad un progetto assolutamente unico.

Italia ha collaborato in passato con vari artisti, nel 1991 ha cantato ad un Festival internazionale di chitarra a Napoli, dove erano presenti i più grandi chitarristi di fama mondiale: Irio De Paola, Jorge Morel, Paço Pena, Gianni Palazzo, Toquinho e Paulinho Nogueira, il maestro di chitarra di Toquinho.In seguito ha duettato in due concerti come ospite - con l’inconfondibile voce black di Mario Biondi mentre di recente si è esibita all’Auditorium con il grande Lino Patruno, una vera leggenda del Jazz.

MED Trio

Italia Vogna, voce

Eddy Palermo, chitarra

Daniele Basirico, contrabbasso

Mauro Salvatore, batteria