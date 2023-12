Martedì 19 dicembre, a partire dalle ore 18:00, presso il giardino d’inverno di ViVi - Le Serre in via Decio Filipponi, 1 a Roma, si terrà l’aperitivo "It’s a Pink Xmas”, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.



Komen Italia è l’organizzazione nata a Roma nel 2000 che lotta in prima linea in contrasto ai tumori del seno. Tenere alta l’attenzione sul tema dei tumori al seno e più in generale della salute femminile, sostenere le donne che vivono l’esperienza del tumore al seno, potenziare la ricerca e le opportunità di cura sono solo alcuni tra gli obiettivi perseguiti dall'associazione.



ViVi, Food & Lifestyle brand, nasce dall’idea di due imprenditrici, Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, che nel 2008 hanno deciso di cambiare vita e lavorare insieme per realizzare il loro progetto di healthy food in contesti di charme a Roma.



Dal 2020 ViVi è una Società Benefit e dal 2022 aderisce al movimento globale delle B Corp, che raggruppa le imprese che soddisfano i più elevati standard di responsabilità sociale e ambientale.



Insieme, Komen Italia e ViVi uniscono le forze per un Natale all’insegna della solidarietà e della creatività.





https://www.vivi.it/compra/product/aperitivo-its-a-pink-xmas/