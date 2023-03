ISTANTANEE IN MOVIMENTO

a cura di Anna Isopo

Presentazione a cura di Martina Scavone



Sabato 1 aprile 2023 alle ore 18:00 presso Arte Borgo Gallery si inaugura la mostra “Istantanee in movimento” la nuova mostra a cura di Anna Isopo con la collaborazione della storica dell’arte Martina Scavone.



La mostra vede coinvolti tre fotografi, Marek Boguszak, Andréa Lobel e Fabrizio Russo, abili nel raccontare in uno scatto il vortice di sensazioni legate ad un momento, tenendo traccia delle istanze del presente.



Il termine “istantaneo” è usato per indicare ciò che è contenuto nell'ambito dell'immediatezza temporale e della minima durata, ragion per cui la fotografia si è avvalsa della medesima parola per indicare degli scatti eseguiti con un tempo rapidissimo di esposizione al fine di riprendere oggetti e persone in movimento. I tre artisti coinvolti mostrano dunque il proprio mondo visto attraverso la lente della fotocamera, catturando attimi di vita vissuta, tanto fugaci quanto intensi, dando vita ad una narrazione visiva di forte impatto, che sappia coinvolgere il fruitore guidandolo alla scoperta dei rispettivi progetti fotografici. ?



Titolo: Istantanee in movimento

A cura di: Anna Isopo

Presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone

Sede: Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio, 25 - Roma

Date: 1 - 13 aprile 2023

Inaugurazione: sabato 1 aprile ore 18:00

Ingresso: libero



Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110