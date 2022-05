Irish Film Festa 2022

Orario non disponibile

Il 21 e 22 maggio, torna alla Casa del Cinema di Villa Borghese la nuova edizione dell’Irish Film Festa, il festival dedicato al cinema e alla cultura irlandese.

In questo weekend di maggio, che anticiperà una seconda parte prevista a luglio, gli spettatori potranno vedere quattro film WolfWalkers di Tomm Moore, Ross Stewart (21 maggio ore 18), Broken Law di Paddy Slattery (21 maggio ore 21), Róise & Frank di Rachael Moriarty e Peter Murphy (22 maggio ore 18) e Foscadh (Shelter) di Seán Breathnach (22 maggio ore 21).

I cortometraggi in concorso saranno circa venti e si potranno vedere anche in streaming, oltre che in sala.

Tutto il programma del festival cinematografico dedicato all'Irlanda è disponibile a questo link.

Foto da Facebook @casadelcinema