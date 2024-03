Ireland Week a Roma

Prezzo non disponibile

La Ireland Week Arriva a Roma dal 9 al 16 marzo. San Patrizio, la festa dedicata al santo patrono dell’Irlanda, è alle porte e Roma si appresta ad accogliere la sua prima edizione della Ireland Week.

A partire dal 9 marzo, diverse aree della città che ospiteranno alcuni appuntamenti dedicati alla cultura e allo sport irlandesi. In evidenza anche il gusto con il food festival di portata nazionale “A Taste of Ireland”, rappresentato a Roma dal ristorante il Roma Luxus Bistrot, che nel corso della settimana proporrà alcuni piatti creati con prodotti irlandesi Si chiude in bellezza sabato 16 marzo, weekend di San Patrizio, con musica e danze tradizionali.

Il programma della Ireland Week

9 marzo - Coppa Cormac (Centro Sportivo Certosa)

Dalle ore 9:00 di sabato 09 marzo, la Rome Hibernia GAA ha organizzato la Cormac Cup, un torneo di calcio gaelico a cui partecipano squadre maschili e femminili di Roma e Milano.

10 marzo - Roma Verde Clean up, (Punto di incontro Piramide Cestia)

Dalle 11:00 di domenica 10 marzo, l'Ambasciata, in collaborazione con Retake Roma, ha organizzato un evento di clean-up per contribuire al rinnovamento urbano attraverso la "rinverdimento" di un angolo di Roma.

10 marzo - Preab-Gaeltacht le Bingo (La Tana del Druido)

Dalle 18:30 di domenica 10 marzo, la Casa della Cultura irlandese ha organizzato un Pop-up Gaeltacht (gaelico irlandese) con Bingo al Druid's Den. Tutti i livelli di irlandese sono benvenuti e ci sono premi a tema irlandese da vincere al Bingo!

16 marzo - Festa di San Patrizio (LYO)

Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 20:00, l'Irish Club di Roma ha organizzato una festa di San Patrizio al LYO, dove ci saranno musica e balli per tutta la serata.