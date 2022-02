Irama Live 2022: il concerto a Roma

Dopo il successo avuto al Festival di Sanremo 2022 con "Ovunque sarai" - brano che si è classificato quarto dietro a Blanco e Mahmood, Elisa e Gianni Morandi - Irama è pronto a presentare il suo nuovo album.

Si tratta del quarto lavoro del cantante di Carrara, in uscita il prossimo 25 febbraio, dal titolo "Il giorno in cui ho smesso di pensare". Un importante traguardo al quale farà seguito un nuovo tour live in giro per l'Italia.

Precisamente Irama sarà protagonista in tre concerti da nord a sud, passando anche per Roma. Il tour di Irama partirà proprio dalla Capitale il prossimo 25 aprile. Il cantautore si esibirà live al Palazzo dello Sport per poi spostarsi a Napoli il 28 aprile e a Milano il 30.

Di seguito date e palazzetti nel dettaglio:

25 aprile – Palazzo dello Sport – Roma

28 aprile – Palapartenope – Napoli

30 aprile – Mediolanum Forum – Milano

