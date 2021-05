Io sono, performance collaborativa

“Io sono” è il titolo della performance collaborativa che avrà luogo il 30 maggio 2021 alle ore 19 alla Scalea Bruno Zevi. La performance è stata concettualizzata e stimolata dalla mostra "Io dico Io" che si svolge presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e dal suo concetto centrale della necessità di prendere la parola e parlare in prima persona.



Una moltitudine di donne artiste si presenta e si riunisce per dare continuità alla mostra e alle artiste che sono all'interno e per sostenere il dialogo e trasferirlo fuori dalla Galleria, dall'altra parte della strada, in modo da moltiplicare il suo impatto sulla città. Le artiste si incontrano e guardano al museo come risposta incoraggiante a ciò che accade dentro le sue mura, senza entrare nel museo, né far parte della mostra, ma usando i propri corpi e le proprie voci come diffusori dell’idea, della collaborazione e del potenziamento.



Le artiste pronunciando la frase "Io sono" seguita solo dal proprio nome, si costituiscono presenti e visibili per quello che sono, lasciando alle spalle gli stereotipi della discendenza maschile e patriarcale. Essere visibili, stare insieme affermando se stesse, significa che si possono superare i pregiudizi di genere recuperando, nello stesso tempo, il posto centrale nel dialogo e nello spazio pubblico.



L’ evento è organizzato dal Portico di Ottavia, un gruppo di artiste che si è costituito allo scopo di produrre in modo collaborativo opere d'arte che esplorino il ruolo delle donne nella società e nella scena artistica contemporanea, intraprendendo un dialogo costruttivo con altri artisti, pensatori, gruppi e istituzioni e esplorando insieme gli enormi potenziali di trasformazione.



L’azione per formativa si svolgerà in ottemperanza delle prescrizioni vigenti in seguito all’emergenza sanitaria. L’evento sarà documentato da da Roberto Pugliese.

