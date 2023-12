"Io ed Emma" a Teatrosophia

A chiudere la prima parte della stagione di Teatrosophia, da giovedi 14 dicembre una produzione Margot Theatre: “Io ed Emma. Protagoniste della pièce scritto e diretto da Valentina Cognatti quattro attrici: Loredana Piedimonte, Martina Grandin, Viola Sura e Nicole Caleffi e che pone l’accento sulla questione, attuale e problematica, del femminicidio. Una drammaturgia che vuole mettere in risalto ill problema della violenza di genere, denunciandone la complessità e mettendo in luce l’esigenza di una coscienza critica collettiva, che porti ad analizzarlo come uno dei problemi più preoccupanti dell’attualità.



È una mite giornata di aprile quando una madre ed una figlia si incontrano di nuovo, dopo tanto tempo e troppo silenzio. Le parole, gli sguardi, i gesti delle due donne si trasformano lentamente in un lungo racconto, dove una verità sconosciuta, nascosta o dimenticata, riaffiora poco a poco. I ricordi si snodano, amari e incontrollabili, e le parole scongelano una storia nascosta, la storia di una vita vissuta nel dolore, nella violenza, nella paura. È la storia di Emma, madre di una figlia tenuta per anni all’oscuro di tutto, che si schiude improvvisamente sul palcoscenico, davanti ai suoi occhi increduli, lasciando che i ricordi si incrocino e si scambino, che il muro che teneva separate le due donne, lentamente, si sgretoli. Uno spettacolo denso di immagini che raccontano, e ricco di parole che, accompagnate dalla musica sempre protagonista, descrivono emozioni.



Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia.