"Io e te - in un buio pieno di luce”, la storia contemporanea di Thomas Otto Zinzi a Ostia

Dopo Roma, Rimini, Spoleto e Guidonia , “Io e Te – in un buio pieno di luce" di Thomas Otto Zinzi, approda a Ostia il 27 maggio ore 20.15 al Teatro Fara Nume.

Zinzi, autore, regista e interprete insieme a Laura Frascarelli, definisce l’opera “una piccola storia al confine tra due anime autentiche e un mondo smemorato pieno di quotidiana ingiustizia”. Primo Premio Teatrale Nazionale Vallecorsi 2004, “IO e TE” è una favola moderna sull’incontro tra un uomo e una badante rumena. Iovino, detto Io, e Teresa, chiamata Te, vivono all’interno di un appartamento alla periferia di una città italiana tra sogni e progetti non realizzati.

Si scontrano e incontrano tra parole e azioni, due culture all’apparenza così lontane. Ma la malattia inverte le parti e l’uomo diventa badante della giovane immigrata fino a che un patto interiore stabilisce la meta dei loro destini. La giuria del premio Vallecorsi, allora presieduta da Carlo Maria Pensa ecomposta da:Andrea Bisicchia, Antonio Calenda, Gastone Geron, Ugo Pagliai, Luigi Squarzina e Valeria Moriconi, ha individuato in “IO e TE” “una parabola toccante e disincantata” definendo la scrittura di Zinzi “rigorosa, immediata e coinvolgente”.

In un momento storico in cui l’immigrazione crea preoccupazione, in cui i telegiornali bombardano le menti degli italiani con immagini di delinquenza, Zinzi propone un punto di vista diverso: una storia intima e autentica che trova le sue radici nel puro sentimento del vivere.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.teatrofaranume.it/ioete