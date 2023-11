"Io adoro la sintesi...sarò bre...", lo spettacolo di Maurizio Santilli

Maurizio Santilli continua a regalare risate e buon umore con il suo “IO ADORO LA SINTESI...SARÒ BRE…” che torna a Teatrosophia martedì 5 dicembre con inizio alle ore 21.



Lo spettacolo è un compendio sull'umorismo che spazia da Petrolini a Campanile, da Flaiano a Marchesi, dove Santilli con la sua proverbiale verve da consumato "comedian" racconta portando all'attenzione del pubblico un'Italia di spessore, dove si coniuga leggerezza e profondità tra doppi sensi, acrobazie lessicali e calembour di qualità. Ma chi è l'umorista? Non è il comico la cui battuta è fine a sé stessa, ma è un fine osservatore della società da cui trae spunto per massime a aforismi dal risultato dolceamaro dello sberleffo di qualità.



Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia



INFO:

"IO ADORO LA SINTESI…SARÒ BRE..”

Di e con Maurizio Santilli



Martedi 5 dicembre ore 21,00



TEATROSOPHIA

via della Vetrina 7 – 00186 Roma



Biglietti:



Ridotto: € 9,00 + 5,00 per tessera associativa