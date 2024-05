Invertiamo il rosso al Bioparco

Domenica 19 maggio il Bioparco di Roma organizza la giornata tematica dal titolo "Invertiamo il rosso", in adesione al movimento globale “Reverse the red”, nato con l’obiettivo di contrastare l’estinzione delle specie animali e vegetali del Pianeta.

All’Oasi del Lago sarà messo in scena un divertente spettacolo teatrale, tre repliche alle ore 12.00, 14.30 e 16.30, dal titolo “10 storie di successo”, in cui animali come il tritone, la testuggine e il grifone saranno i protagonisti di storie ricche di spunti e informazioni. I racconti faranno immergere gli spettatori nel mondo dei giardini zoologici per scoprire la provenienza degli animali, le regole per la riproduzione e l’importanza della collaborazione fra le strutture.

Nei 17 ettari del parco i visitatori troveranno tre postazioni animate: ‘Avventure in foresta’, ‘Ecosistemi in equilibrio’ e ‘Le storie di successo possono diventare di più’ in cui si potrà partecipare a giochi, attività interattive e ascoltare racconti a tema.

Dalle ore 11.00 alle 15.30 si terranno le visite guidate ‘Invertiamo il rosso’, in compagnia di un naturalista. Si osserveranno rinoceronti bianchi, elefanti asiatici, tigri di Sumatra e leoni asiatici per conoscerne le caratteristiche e capire perché rischiano l’estinzione.

Alle 16 incontro speciale con i guardiani del reparto uccelli per saperne di più sulla colonia di pinguini del Capo del Bioparco.

Durante la giornata verranno raccolti fondi, a fronte della distribuzione del volumetto “10 storie di successo”. Il ricavato verrà devoluto alla SANCOB, organizzazione finalizzata alla conservazione del pinguino del Capo e di altri uccelli marini attraverso la ricerca, la sensibilizzazione, il recupero e il rilascio in natura di individui feriti o vittime delle fuoriuscite di petrolio. Ogni anno l’associazione presta soccorso a 2500 uccelli marini di cui 1500 sono pinguini (info su: www.sanccob.co.za).

Le attività descritte sono comprese nel costo del biglietto di ingresso. Maggiori info su bioparco.it