Intrighi e passioni con "Ti Va di Sposarmi" al Teatro Narzio

Roberta Garzia, Leonardo Bocci, Danila Stalteri, Antonia di Francesco in “Ti Va di Sposarmi?” Scritto e diretto da Danila Stalteri.

Sara e Valentina, amiche da una vita lavorano una come Cameriera e l’altra come Cantante in un locale vicino casa, entrambe quarantenni, belle donne single, sono però sostanzialmente differenti. Sara, appagata dal suo lavoro è rassegnata che l’amore non esiste.

Valentina invece avverte il frastuono del ticchettio biologico e, incapace di stare sola, passa da un fidanzato ad un altro. Ovviamente nessuno è quello giusto, anche se l'ultimo, il cameriere Santo, sembra essere quello che potrebbe rivelarsi l’uomo della vita.

Sara tollera la relazione di Vale, anche se in cuor suo lo detesta; questo almeno fino a quando non viene fortuitamente a sapere che il segreto del ragazzo ha un nome, Teresa! In un susseguirsi di emozionanti colpi di scena, il terzetto riuscirà - forse! - a trovare finalmente un suo particolare equilibrio.

In scena il 16 Marzo 2024 ore 21.00