Intrattenimento Violento, Eleonora Danco a Argot Studio

All’Argot Studio, il primo appuntamento del nuovo anno, è con Eleonora Danco che presenta, dal 18 al 21 gennaio, Intrattenimento Violento: una lettura-performance intensa, trascinante. Un concerto, un disco, una tela che si fa a pezzi.

La regista, drammaturga e performer romana condensa nello spettacolo storie di personaggi on the road, stati d’animo, frammenti, pezzi di vita, gli alti e i bassi delle giornate, rimandi all'infanzia ai condizionamenti dell'educazione nella vita adulta. Stralci del repertorio di Eleonora Danco presentati in forma di performance. Una lettura fisica e imprevedibile.

Eleonora Danco: regista teatrale e cinematografica, scrittrice, drammaturga, performer, attrice. Da quindici anni dirige seminari di recitazione e drammaturgia. Nel 2014 ha esordito con il suo primo docufilm “N- Capace”, vincitore di due menzioni speciali al Film Festival di Torino, prodotto da Rai Cinema e Mibact. Ha da poco ultimato il suo secondo lungometraggio, prodotto da Rai Cinema, Mibact, Lazio International e Nightswim.

A teatro, con i suoi testi, immortala stati d’animo universali che folgorano critica e pubblico, da due decenni e mezzo. I suoi spettacoli, fisici e onirici, influenzati dalla pittura e dal linguaggio cinematografico per l'uso non realistico che fa dello spazio, di forte impatto con tempi travolgenti, spiazzanti, accomunati dall’unicità del linguaggio tragicomico. Tra la poesia e lo slang, il dramma e la comicità, i suoi testi poesie e monologhi sono stati pubblicati nel 2009 in “Ero Purissima” da Minimum Fax e nel 2022 da Giulio Perrone in “Tempi Morti”.

Per partecipare alle attività culturali di Argot Studio è necessario effettuare il tesseramento su www.teatroargotstudio.com/tesseramento o presso il botteghino prima dello spettacolo.

Per info e prenotazioni chiamare 06 5898111 o scrivere a info@teatroargotstudio.com. Maggiori informazioni su: www.teatroargotstudio.com