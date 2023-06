Gli Interpol a Roma Summer Fest 2023

Dopo i concerti di sabato 24 giugno agli I-Days Milano Coca Cola (Ippodromo SNAI) e lunedì 26 giugno alle OGR di Torino la band alternative-rock di New York si esibirà mercoledì 28 giugno al Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, unica data nel centro-sud.

Le date italiane segneranno il ritorno degli Interpol nel nostro paese a distanza di cinque anni e fanno parte del tour mondiale che li vede impegnati in una lunga serie di concerti. Il tour fa seguito alla pubblicazione di “The Other Side of Make-Believe”, il settimo disco pubblicato a luglio dello scorso anno prodotto da Flood & Moulder (Nine Inch Nails, Curve, Gary Numan, Depeche Mode), che ha incontrato il consenso della critica internazionale.

I concerti di Milano e di Torino saranno infatti l’occasione per ascoltare live, oltre ai successi di repertorio della band, anche i brani del loro ultimo lavoro in studio. Il disco esplora nuovi territori per gli Interpol: oltre a viaggiare tra le sinistre sottocorrenti della vita contemporanea, i nuovi brani sono permeati da un desiderio bucolico e ritrovata grazia. Gli arrangiamenti di chitarra di Daniel Kessler si elevano, Samuel Fogarino punta alla precisione sulle percussioni mentre la voce potente di Paul Banks sfodera vulnerabilità. Un album in cui l’essenza e le qualità di ogni membro emergono grazie alla profonda comprensione interpersonale, il rispetto e la valorizzazione di ognuno.

Chi sono gli Interpol

Gli Interpol (Paul Banks – voce e chitarra, Daniel Kessler – chitarra e Sam Fogarino – batteria) si formano a New York nel 1998 e, dopo le release di una serie di EP autoprodotti, nel 2002 pubblicano con Matador Records il loro album di debutto “Turn On The Bright Lights” ricevendo le lodi di pubblico e critica e diventando così una band di culto, leader nel filone della “nuova” new wave.

“Antics”, il secondo album, esce nel 2004, dopo due anni in cui la band ha intrapreso lunghi tour internazionali e ha lavorato in studio al terzo progetto discografico “Our Love To Admire”. Il disco, uscito nel 2007 viene registrato per la prima volta a New York ed è l’album di maggior successo della formazione con altissimi risultati nelle classifiche mondiali.

Dopo essersi dedicati a progetti solisti, nel settembre 2010 esce “Interpol” a cui segue una lunga tournée che comprende alcuni opening degli U2 negli stadi. Nel 2012 viene pubblicata un'edizione deluxe di “Turn On The Bright Lights” per celebrare il 10° anniversario dell'album che include demo e rarità e due anni dopo, nel 2014, esce il quinto album “El Pintor”.

Nel 2017 la band intraprende un tour per celebrare il 15° anniversario del primo disco e nel 2018 pubblica il sesto album “Marauder” a cui segue “A Fine Mess”, un EP di materiale registrato durante le sessioni di “Marauder”.

Nel 2020 prende forma il settimo album che vede la band collaborare per la prima volta da remoto a causa della pandemia globale. Nel 2021 gli Interpol si riuniscono per lavorare insieme sul nuovo materiale in una casa in affitto sui monti Catskill, prima dei ritocchi finali che sono stati applicati nel nord di Londra, per la prima volta insieme al veterano Flood (Mark Ellis) e ritornando a collaborare con l’ex co-produttore Alan Moulder. “The Other Side Of Make-Believe” esce nel luglio 2022 seguito da un tour mondiale che porterà gli Interpol anche in Italia nel giugno 2023.