Internazionale a Roma, rassegna di documentari al Palazzo delle Esposizioni

Da martedì 6 a domenica 11 ottobre, al Palazzo delle Esposizioni va in scena la rassegna "Internazionale a Roma", a cura di CineAgenzia per Internazionale.

La rassegna - gratuita con prenotazione obbligatoria - presenta i migliori documentari sull’attualità, informazione e diritti umani.

"Nell’anno che ha visto le nostre vite confinate allo spazio domestico e le cronache dominate dal Covid-19, è più urgente che mai riabituarci a guardare oltre, con realismo ma insieme speranza, come la rassegna dei documentari di Internazionale invita ogni volta a fare, grazie a brillanti film d’autore su attualità, informazione e diritti umani, dai migliori festival".

Due titoli portano in aree calde della cronaca mondiale. Si tratta di 'Hong Kong Moments' un ritratto della metropoli asiatica al tempo delle proteste contro la stretta governativa cinese e 'We Hold The Line' un’agghiacciante denuncia del regime di Duterte nelle Filippine, e una celebrazione del coraggio della giornalista Maria Ressa, recentemente arrestata.

'Reunited' è il racconto delle migrazioni verso l’Europa, con l’incredibile storia dell’odissea burocratica che attende una famiglia siriana una volta raggiunto l’Occidente. 'Picture a Scientist' è un appassionante manifesto per la parità tra i sessi nel mondo della ricerca; 'Oeconomia' analizza e smonta la narrazione economica dominante in politica e sui media. Infine, se è presto per un documentario sul coronavirus che superi la cronaca, è utile riflettere grazie a 'The Fever' su come poteri e interessi di vario grado, tra organizzazioni internazionali, filantropia e multinazionali farmaceutiche, stanno gestendo da anni la grande emergenza sanitaria dimenticata che affligge il continente africano: la malaria.