Al via l'International Tour Film Festival 2023

Ai nastri di partenza la XII edizione dell’International Tour Film Festival che si svolgerà dal 4 all’8 ottobre, mentre il 10 e 11 ottobre saranno dedicati ad eventi collaterali, contaminando il territorio cittadino in varie sedi: Cinema Royal, Teatro Verdi Fondazione Ca.Ri.Civ. Hotel de La Ville, Hotel San Giorgio, Sala Conferenze Biblioteca Comunale A. Cialdi, IIS Stendhal, Associazione Archeologica Centumcellae tutti a Civitavecchia.



Un Festival internazionale, con cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi in concorso, divisi in cinque sezioni: Animazione, Fiction, Lungometraggi, Turismo, Documentari.



Ma non solo proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso, il Festival anche quest’anno è arricchito da un programma giornaliero variegato, con workshop, incontri dedicati a ragazzi e studenti, mostre, presentazioni di libri ed incontri.



Un Festival sotto la puntuale direzione del Presidente Piero Pacchiarotti e del Direttore Artistico Antonio Flamini che quest’anno avrà come madrina l’attrice e star del web Jenny De Nucci.



La serata inaugurale inizierà alle ore 20.00 con il Red Carpet di rito per proseguire con 2 cortometraggi e il film di apertura del Festival “Prima di andare via”, del regista Massimo Cappelli, presenti in sala, oltre al regista Massimo Cappelli, il produttore Massimiliano Leone, il direttore della fotografia Claudio Zamarion, gli attori Pino Quartullo, Marina Suma ed i due protagonisti Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci.



In quella sede saranno assegnati i primi premi:



ITFF Career Award 2023 a Enzo Salvi; ITFF Special Award 2023 a Blackorange, Roberto Ciufoli, Massimo Cappelli, Marina Suma e al produttore Massimiliano Leone.



La serata conclusiva dell’8 ottobre, invece, vedrà la Premiazione dei vincitori del festival alla presenza della madrina Jenny De Nucci, degli ospiti e delle autorità.



Saranno consegna i seguenti premi: ITFF Special Award alla madrina Jenny De Nucci; ITFF TV Excellence Award a Milena Miconi; ITFF Italian Cult Movie Award 2023 a Pippo Franco; ITFF Special Award 2023 a Maria Grazia Cucinotta, Emanuele Macone e Angelo Antonucci; ITFF Eccellenze Italiane a Simone Facchini e Gioia Abballa campioni del Mondo tango argentino, Damiano Lestingi atleta olimpico e a Gian Andrea Squadrilli fondatore di Italy Food Porn. Presentano: Alina Person e Simone Gallo.



La giornata del 10 ottobre sarà dedicata all’apertura della mostra fotografica "VIAGGIO NELLA MEMORIA" di Tiziana Giuliani e Daniela Sisti, presso Hotel San Giorgio.



Nella giornata dell’11 ottobre, sempre all’Hotel San Giorgio, la Presentazione del libro ”VIAGGIO NELLA MEMORIA. Laboratorio teatrale con Dacia Maraini” di Marina Marucci e Gabriella Ramoni, sarà presente la famosa scrittrice. Letture a cura dell’associazione "Le Voci".



L’International Tour Film Festival è patrocinato da: MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Ca.Ri.Civ. Civitavecchia, Enel, Cinetour, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa coach, Tourist Italia e Multisala Royal.



Media Partner Rai Radio 3



Gallery



Per maggiori info e per il programma completo: https://www.internationaltourfilmfest.com/