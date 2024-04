International Jazz Day di Roma all'Auditorium Parco della Musica

Si tiene il prossimo 30 aprile l'edizione 2024 dell’International Jazz Day di Roma, manifestazione che celebra la Giornata Mondiale del Jazz, indetta dall’Unesco nel 2011.

Oltre otto ore di concerti ed eventi, organizzati dall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e dall’Associazione Nazionale IJVAS (Il Jazz va a Scuola), con il patrocinio Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica. Sotto la guida dei direttori artistici Gegè Telesforo e Paolo Fresu, si esibiscono sui palchi dell'Auditorium Parco della Musica e della Casa del Jazz alcune tra le formazioni più rappresentative della scena Jazz romana, con il coinvolgimento a titolo solidale di musicisti, artisti e formatori, impegnati nella promozione e costruzione di una cultura dell'ascolto e del rispetto.

In questo contesto, non poteva mancare l’adesione del Saint Louis College of Music, la scuola di alta formazione musicale, autorizzata dal MUR, che da oltre venticinque anni rappresenta una vera e propria istituzione della didattica musicale romana con respiro internazionale, formando migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo, e dal 2023 presente con una sua sede anche a Milano.

Al Jazz Day il Saint Louis College of Music partecipa con due significative esibizioni: la prima, nel programma dei set che iniziano alle 18.30 in Auditorium Sala Sinopoli, con il St. Louis Ensemble diretto da Antonio Solimene con Umberto Fiorentino special guest; la seconda dalle 21.30, sempre in Sala Sinopoli, con Rosario Giuliani & St. Louis Saxophone Ensemble. Biglietti di ingresso in vendita su: https://www.auditorium.com/it/festival/international-jazz-day-30-aprile-2024-roma/

Il Maestro Antonio Solimene, docente coordinatore dei corsi di Ear training e arrangiamento, responsabile del biennio di secondo livello in composizione e arrangiamento jazz presso il Saint Louis College of Music, ha formato per l’occasione un ensemble composto da studenti dei corsi accademici. Gli arrangiamenti e la direzione sono stati affidati a due allievi del biennio di composizione e arrangiamento jazz, Valentina Ramunno e Luca Prost.

Diplomata in canto jazz, laureata al Triennio di pianoforte jazz e al Biennio di composizione e arrangiamento jazz, Valentina Ramunno, già arrangiatrice in diversi ambiti musicali, dalla musica jazz alla musica pop (Paolo Fresu, Gabriele Coen, Mario Corvini, Gianluigi Giannatempo, Tribunal Mist Jazz Band, Diana Del Bufalo) propone sul palco del Jazz Day un omaggio ad una delle protagoniste indiscusse e fonte d’ispirazione di molti artisti, la Luna, con due capolavori della musica jazz: 'Winter Moon', composta da Enrico Pieranunzi con testo di Valentina Ranalli, e la celeberrima 'Moon River' di Henry Mancini.

Laureato al triennio in Pianoforte Jazz con il Maestro Stefano Sabatini, Luca Prost attualmente frequenta l'ultimo anno del biennio di composizione e arrangiamento jazz al Saint Louis College of Music sotto la guida del Maestro Antonio Solimene, ed è stato il vincitore della 34ª edizione del Barga Jazz Festival 2023 nella sezione arrangiamento. Prost presenta al pubblico dell'Auditorium, nelle vesti di direttore e arrangiatore per quintetto di fiati e sezione ritmica, il brano 'Il nome del numero' di Umberto Fiorentino, special guest della serata.

Cinque sax e sezione ritmica caratterizzano il St. Louis Saxophone Ensemble diretto da Rosario Giuliani. Per l'International Jazz Day, l’ensemble ha scelto di omaggiare il genio di Charlie Parker, proponendo i suoi assoli riarrangiati per cinque voci, insieme ad alcuni brani originali dello stesso Giuliani. Tra i sassofonisti italiani più apprezzati a livello internazionale, Rosario Giuliani vince nel 1996 il premio intitolato a Massimo Urbani e l'anno seguente l'Europe Jazz Contest, assegnatogli in Belgio come miglior solista e miglior gruppo; nel 2000 si aggiudica il ‘Top Jazz’ nella categoria nuovi talenti e nel 2010 come miglior sassofonista dell’anno, risultando primo nel referendum annuale indetto della rivista specializzata Musica Jazz. Inoltre, vince nel 2010 e nel 2013 il Jazz It Awards come miglior sax alto. Nel settembre del 2000 ha firmato un importante contratto con la prestigiosa casa discografica francese Dreyfus Jazz, con la quale ha registrato sei album di grandissimo successo. L’ultimo suo lavoro si intitola ‘Miserere’, registrato con i Mac Saxophone Quartet per l’Auditorium Parco Della Musica Records nel 2023.



SAINT LOUIS ENSEMBLE DIRETTO DAL M° ANTONIO SOLIMENE

Andrea Cardone - sax alto, Emanuele Ciocca - sax baritono

Igor Senderov - sax tenore, Giulio Mari - prima tromba

Giuseppe Scrima - seconda tromba, Giuseppe Sacchi - piano

Elena Brandes – voce, Valentino Lupo - chitarra

Emanuele Macculi – basso, Sergio Mazzini - batteria

Arrangiatori: Valentina Ramunno, Luca Prost



ROSARIO GIULIANI & SAINT LOUIS SAXOPHONE ENSEMBLE

Rosario Giuliani - alto sax, Igor Senderov - sax alto

Liao Bowen - sax alto, Andrea Cardone - sax tenore

Ayan Okraku - sax tenore, Aleksandra Marta Fleszar - sax baritono

Marco Palmisano – pianoforte, Vincenzo Quirico - contrabbasso

Sergio Mazzini - batteria