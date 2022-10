L'International Food Village sbarca a Roma

Fa il suo esordio a Roma, alla Città dell’Altra Economia, l’International Food Village. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, soprannominato il “Re dello Street Food” e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada. La kermesse culinaria si svolgerà all’Ex Mattatoio (Largo Dino Frisullo) da venerdì 14 ottobre alle 18.00, per proseguire sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 12.

I visitatori potranno vivere un vero e proprio tour mondiale tra le cucine di 15 diverse nazioni, tra le quali Stati uniti, Perù, Brasile, Spagna, Germania e Repubblica ceca. Un’esperienza che va oltre i sapori e i profumi, per far conoscere culture vicine e lontane che tramite il cibo esprimono una parte importante del loro spirito e della loro identità.

“Forti del grande successo che i nostri chef stanno riscuotendo, abbiamo ideato un evento speciale che riunisca in un solo luogo ricette e prodotti di tanti Paesi del mondo. Un dialogo tra tradizioni che lascerà in tutti i visitatori il piacevole retrogusto di un lungo viaggio tra sapori nuovi e tutti da scoprire. Siamo certi che il pubblico romano accoglierà con entusiasmo la prima assoluta di questa manifestazione, che potrebbe tornare in futuro nella capitale arricchita dagli chef di nuovi Paesi, offrendo sempre spunti di interesse e specialità inedite per gli amanti del cibo di strada”, afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Food Village.

Alla tre giorni dedicata allo street food saranno presenti numerosi stand con moltissime prelibatezze, fra le quali: cucina peruviana, Paella Valenciana, cucina argentina, arrosticini di Angus irlandese, donuts americani, liquirizia di Calabria, pulled pork americano.

Tanti ristoranti itineranti e chef qualificati sono pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine dell’International Food Village. Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimenticherà le specialità italiane più amate.