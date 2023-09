Inna cantina in concerto al Decima fest

Gli Inna Cantina sono Jimmy & Ientu, cantanti, autori dei testi e frontman del progetto. Nascono sui banchi di scuola e arrivano fino ai festival e club di tutta Italia con apparizioni anche in Europa. Tre album all’attivo, due dei quali prodotti dal La Grande onda (‘Piano Terra’ 2015 / ‘A Piedi nudi’ 2018). Il primo è auto-prodotto nella cantina che ha dato il nome al gruppo (Innacantina 12). Musica Reggae, Pop d’autore e ritmi africani sono uniti in uno scenario allegro, moderno e musicalmente consapevole. Pronti a rilasciare il quarto disco, sono accompagnati dalla band nei palchi più grandi (basso, chitarra, tastiera e batteria) e in formazione ’Track show’ con Jimmy e Ientu accompagnati dal Dj. Si esibiscono spesso anche in acustico con chitarra e le due voci.



Ad aprire il concerto De’ Medici: dopo il grande successo a Firenze la famiglia De’ Medici tenta la presa di Roma a colpi di rock, reggae e pop. Piacere, Lorenzo.



TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 15 SETTEMBRE

Ore 16:00: mostra di pittura di Francisco Bertipaglia

Parco di Decima - incrocio viale Camillo Sabatini e viale Castaldi - ingresso libero



Ore 18:00: Un parco fluviale per Tor di Valle

Tutela e rigenerazione della zona umida, vocazione agricola della vasta area di Tor di Valle. Relatore: Enrico Cerioni.

Centro anziani via lordi 7. Ingresso tramite prenotazione gratuita sul sito Eventbrite.



Ore 18:00: GDT Roma Players

gruppo ludico che ha lo scopo di divulgare la cultura del gioco da tavola moderno e della socialità, attraverso dimostrazioni e gioco libero.

Parco di Decima - incrocio viale Camillo Sabatini e viale Castaldi - ingresso libero



DECIMA FEST

Parco Decima

(Incrocio viale Camillo Sabatini e viale Castaldi).



Infoline: +39 328 957 4083

Inizio concerti a partire dalle 21:00 – ingresso libero

Mail: associazionedecima50@gmail.com



Come raggiungere Decima Fest

Metropolitana Roma-Ostia fermata Tor di Valle (750mt dal sito dell’evento).

Autobus 777, 787, N705 e NME fermata “Sabatini C. / Martelli Castaldi”



IN BICICLETTA x Pista Ciclabile adiacente