Ink 2024, Orchestra sinfonica del Saint Louis College of Music in concerto

Concerto per orchestra sinfonica con proiezione di video e immagini. L’Orchestra sinfonica del Saint Louis College of Music, diretta dal M° Gianluca Podio, dal M° Adriano Melchiorre e dai giovani studenti del Saint Louis, esegue composizioni originali e sonorizzazioni scritte durante l’anno accademico degli allievi del corso di Composizione e Musica da film Saint Louis e del Biennio di Specializzazione in Musica Applicata. Ciascuna composizione è una diversa personale concezione del rapporto musica-immagine-emozione, raccontata da una straordinaria orchestra sinfonica.

Un incontro con i lavori più interessanti, frutto di un anno di ricerca in un contesto libero di creazione artistica, sviluppo emozionale e crescita culturale, e di una stretta e proficua collaborazione tra i due Istituti AFAM, che ha permesso di unire l’ispirazione musicale degli allievi del Saint Louis alla creatività visiva degli allievi di RUFA. La performance guiderà per mano gli spettatori attraverso un intrigante percorso musicale di ampio respiro, punto di incontro fra linguaggi, stili, soluzioni e sperimentazioni.