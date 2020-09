Ingegneria del Tevere a Roma, la mostra

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 l’Archivio di Stato di Roma ha allestito la mostra "Ingegneria del Tevere a Roma. Un racconto dai documenti dell’Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano".



La mostra, organizzata nell’ambito di una convenzione triennale di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica (DICII) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, presenta i risultati di una prima ricognizione sull’archivio dell’Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano con l’obiettivo di valorizzare il prezioso patrimonio conservato negli archivi quale strumento fondamentale per la tutela del territorio e in particolare del Tevere, in un momento in cui la sua fragilità ritorna di drammatica attualità.



Per l’occasione, visto il tema delle Giornate del Patrimonio 2020 – Heritage and Education. Learning for Life –, la preparazione della mostra è stata concepita come un laboratorio didattico, coinvolgendo gli studenti dei corsi di laurea afferenti al DICII.



L’esposizione sarà allestita nel portico superiore del chiostro presso il Complesso di Sant’Ivo alla Sapienza e sarà fruibile in sede nei giorni 26 e 27 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Inoltre sarà fruibile on line sul sito dell’Istituto.



Infine, grazie alla buona collaborazione tra i due Istituti, l’evento è gemellato con la mostra L’Adige e Verona. Ingegneria e città tra Otto e Novecento, organizzata, per l’occasione, dall’Archivio di Stato di Verona.