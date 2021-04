Ingegneria antica, il Parco degli Acquedotti: visita guidata

Con questa passeggiata, Roma ad Hoc accompagnerà in uno dei più suggestivi parchi dell’Urbe, esempio della campagna romana e location di molti celebri film.



Il Parco degli Acquedotti venne creato nel 1988 per preservare i numerosi resti che si conservano nella zona compresa tra il popoloso quartiere Appio Claudio e via delle Capannelle. Si tratta di un’area unica, in cui le imponenti arcate dell’Acquedotto Claudio e quelle più basse dell’Acqua Marcia, ci consentiranno di ricostruire la storia dell’uso dell’acqua a Roma, già anticamente definita la “Regina Aquarum”.



Oltre agli acquedotti antichi, l’area è attraversata da un acquedotto medievale, l’acqua Mariana, e da quello cinquecentesco voluto da Papa Sisto V, ancora in funzione.



Alla scoperta dell’esistenza di una delle più antiche strade, la via Latina, il cui tracciato risale ai Latini di Alba Longa che la utilizzavano per arrivare al Tevere e alla zona dei mercati nei pressi dell’Isola Tiberina.



La passeggiata terminerà osservando i ruderi della ricca Villa delle Vignacce di proprietà di Quinto Servilio Pudente, un impresario vissuto al tempo dell’imperatore Adriano e da cui provengono decine di statue oggi conservate nei musei romani e non solo.





Appuntamento h. 10.30 di fronte alla chiesa di San Policarpo, in Piazza Aruleno Celio Sabino, 50.



Durata: 2 ore circa.



