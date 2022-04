InGalleria inaugura a Trastevere

Nel cuore di Trastevere a Roma prende forma una nuova realtà dedicata al vintage che strizza l'occhio alle nuove tendenze creative. InGalleria è un vintage store moderno ricco di curiosità, creatività e selezioni bizzarre. Un progetto nato con forza e orgoglio dalla mente di Elisa Bonafede, art director e event manager (forte del successo trasteverino di Niji), con la collaborazione del suo braccio destro Giulia Mandalari, project manager.

L’incontro di diverse forme d’arte legate al passato e intrecciate al presente, danno vita ad un progetto che nasce dalla passione per il design e per il pezzo unico. Pensato in chiave green e incentrato sul concept del riutilizzo di ciò che è stato, ogni oggetto nel negozio ha una storia da raccontare.



In Via Goffredo Mameli 53 (Trastevere, Roma) un ampio corridoio con archi in mattonato riportati all’origine, guidano verso una stanza monocromatica di colore fucsia dal pavimento al soffitto, con inserti in neon che disegnano il perimetrale della stanza stessa. "La sala rosa" è interamente dedicata al progetto "Rolando Radio d’epoca con Bluetooth", un’idea di Elisa nata in collaborazione con suo padre Rolando Bonafede che le ha trasmesso la passione per le radio d’epoca.

Pezzi unici e originali, radio vintage che dopo essere state sapientemente restaurate vengono rinnovate con la tecnologia Bluetooth. Due generazioni che si incontrano grazie all'amore tra padre e figlia: le mani esperte di Rolando, perito elettronico, e la creatività di Elisa danno vita a questo progetto unico su Roma.



Ad impreziosire InGalleria oltre a un ufficio grafico al suo interno, è l'arredamento vintage, il modernariato e il design in continuo mutamento. Oggetti unici e ricercati, un'attenta selezione e la collaborazione di artigiani e designer esterni, fanno di questa nuova fabbrica creativa un'esperienza da vivere in costante rinnovamento.



Tra le collaborazioni attualmente attive c'è innanzitutto il servizio per l'intrattenimento di MUSICAMA curato da Lorella Mazza, cantante e consulente artistica; la musica bella da vedere e le magiche atmosfere create dagli archi di Qart Events; le insegne al neon a basso consumo energetico sempre più sotto gli occhi di tutti, NEONflexMOOD; l'elegante naturalezza dei progetti di design in resina di resinLAB; e l'inarrestabile e colorata arte di Uovo alla Pop.



InGalleria inaugura Sabato 23 Aprile con un esclusivo evento privato e sarà aperta al pubblico da Martedì 26 Aprile a Trastevere in Via Goffredo Mameli 53.